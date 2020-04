Gewinnspiel: DR. KAWASHIMAS GEHIRN-JOGGING (SWITCH): Spiele, Hardware bei 4Players gewinnen

Tretet in der Gehirn-Jogging-Weltmeisterschaft gegen Spieler aus der ganzen Welt an! Messt euch in vier zufällig ausgewählten Übungen und erklimmt die globale Rangliste bis ganz nach oben! Jeden Samstag, um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet der Spielmodus auf der ganzen Welt und wird am Sonntag, um 9 Uhr beendet. Um an dem Spielmodus teilzunehmen ist eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft erforderlich.